Объектив Tamron SP AF 28-75mm f/2.8 XR Di LD Aspherical (IF) (A09E) Canon EF

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Объектив Tamron SP AF 28-75mm F 2.8 XR Di LD Aspherical (IF) Canon EF - стандартный зум-объектив оптимизирован для работы как с неполнокадровой, так и с полнокадровой фототехникой. Эта модель объектива подойдет для различных видов фотосъемки от пейзажей до портретов. С ней вы получите фотографии высокого качества, используя как цифровые, так и аналоговые зеркальные фотокамеры.

Особенности:

Светосильный с 2.7-кратным зумом объектив Tamron SP AF 28-75mm F 2.8 XR Di LD Aspherical (IF) позволяет получить светосилу на уровне F/2.8 по всему диапазону фокусных расстояний 28-75 мм;

Оптическая схема включает 16 элементов в 14 группах.

Применение комбинаций элементов XR, LD и асферических линз в оптической системе объектива уменьшает аберрации;

Оснащен системой внутренней фокусировки;

Компактный корпус делающий объектив маленьким и легким;

Минимальная дистанция фокусировки составляет 0,33 м;

Совместим с фотокамерой Canon.

Комплектация: