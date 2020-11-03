8(800)505-43-75
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Смартфоны и телефония Автомобильные держатели Baseus Автомобильный держатель Deppa Crab 3, гибкая штанга

Автомобильный держатель Deppa Crab 3, гибкая штанга

Артикул: 15248
  • Автомобильный держатель Deppa Crab 3, жесткая штанга - фото 1
  • Автомобильный держатель Deppa Crab 3, жесткая штанга - фото 2
Автомобильный держатель Deppa Crab 3, жесткая штанга - фото 1
Автомобильный держатель Deppa Crab 3, жесткая штанга - фото 2
760 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 15248
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендBaseus
Тип товараДержатель автомобильный
Вес, кг0.156
Высота штанги135 мм
Материалпластик
Раздвижная часть держателя50-120 мм
Совместимые устройствателефон, смартфон, навигатор
Способ крепленияна лобовое стекло
Тип креплениязажим
Держатель Deppa Crab 3 предназначен для смартфонов диагональю от 3,5 до 6,5 дюйма. Устройство можно устанавливать на лобовое стекло или вентиляционную решётку автомобиля. Когда потребуется отслеживать путь по навигатору, девайс всегда будет в зоне вашей видимости.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Автомобильный держатель Deppa Crab 3, гибкая штанга - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 760 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Тольятти

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...