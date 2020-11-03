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Объектив Sigma AF 35mm f/1.4 DG HSM Art Canon EF

Артикул: 15115
Sigma AF 35mm f/1.4 DG HSM Canon EF
71 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 15115
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БрендSigma
Тип товараОбъектив
Адаптирован для видеосъемкинет
БайонетCanon EF/EF-S
Внутренняя фокусировкаесть
Диаметр фильтра67 мм
Тип объективаширокоугольный
Ультразвуковой приводесть
Автофокусесть
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянииf/1.40
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянииf/1.40
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм35
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм35
Стабилизатор изображениянет
Фокусное расстояниепостоянное
Вес, кг0.665

Широкоугольный объектив Sigma AF 35mm f/1.4 DG HSM Canon EF представляет собой инструмент высокого уровня качества, который предназначен для как полноматричных, так и «кропнутых» камер. Его использование позволит обеспечить прекрасный результат в сложных условиях съемки. Данная модель стала первым объективом в новой линейке «Art».

Особенности и преимущества:

  • Байонет — Canon EF, фиксированное фокусное расстояние;
  • Оптическая схема объектива имеет 13 элементов в 11 группах;
  • Модель оснащена асферическими линзами, элементами из SLD и FLD, которые повышают разрешение и борются с аберрациями;
  • Объектив характеризуется точной и быстрой фокусировкой. Благодаря наличию ультразвукового мотора автофокусировка работает практически бесшумно и повышает удобство съемки и возможности по получению снимков отличного качества;
  • Благодаря плавающей внутренней системе фокусировки достигаются превосходные характеристики при съемке крупным планом;
  • Наличие многослойных просветляющих покрытий повышает качество снимков в условиях контрового света;
  • Байонет выполнен из латуни, поэтому характеризуется повышенной прочностью и высокой точностью. Внутренние и внешние элементы корпуса объектива изготовлены из прочного термоустойчивого композита;
  • Использование теплостойкого композита позволяет минимизировать термическую усадку, повысить эластичность и упругость;
  • Благодаря своим эксплуатационным характеристикам объектив обеспечивает максимальное удобство.

Объектив Sigma AF 35mm f/1.4 DG HSM Canon EF предоставляе возможность добиться высочайшего качества изображений, а прилагаемая бленда предотвращает засветку и появление бликов на снимке при съемке в сложных условиях. Объектив можно легко установить на зеркальные фотоаппараты Canon. Использование художественного объектива сделает ваши фотографии по-настоящему уникальными.

Комплектация:

  • Объектив;
  • Лепестковая бленда LH730-03;
  • Передняя и задняя крышки;
  • Футляр;
  • Руководство по эксплуатации.


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