Пылесос Philips FC9170/02

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Philips
|Тип товара
|Пылесос
|Регулятор мощности
|на корпусе
|Мощность всасывания, Вт
|500
|Труба всасывания
|телескопическая
|Длина сетевого шнура
|9 м
|Вес, кг
|6.3 кг
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