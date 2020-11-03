Машинка для стрижки Philips BRT382/15

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Philips
|Тип товара
|Машинки для стрижки волос
|Вес, кг
|-
|Влажная очистка
|есть
|Время автономной работы
|-
|Индикатор зарядки
|нет
|Количество насадок
|3
|Комплектация
|батарейка, документация, комплект насадок, чехол, щеточка для чистки
|Насадка для филировки
|нет
|Настройка длины стрижки
|-
|Роторный двигатель
|нет
|Самозатачивающиеся лезвия
|нет
|Стрижка бороды
|нет
|Тип
|триммер
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