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Чайник Philips HD9302

Артикул: 111699
  • Чайник Philips HD9302/21 - фото 1
  • Чайник Philips HD9302 - фото 2
  • Чайник Philips HD9302 - фото 3
  • Чайник Philips HD9302 - фото 4
Чайник Philips HD9302/21 - фото 1
Чайник Philips HD9302 - фото 2
Чайник Philips HD9302 - фото 3
Чайник Philips HD9302 - фото 4
2 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 111699
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БрендPhilips
Тип товараЭлектрочайники
Основной цветсеребро
Материал корпусаметалл
Подсветканет
Вращение на подставкеда
Терморегуляторнет
Объем, л1.5
Прочееотсек для шнура, нескользящее основание
Дополнительный цветчерный, голубой
Мощность, Вт2200
Заварочный чайникнет
Дополнительные функциииндикация уровня воды, индикация работы
Защитазащита от выкипания
Рисунок на корпусенет
Тип нагревательного элементаскрытый
Покрытие нагревательного элементанержавеющая сталь
Съемная крышканет
Длина сетевого шнура0.75 м
Вес, кг0.9
Размеры (ВxШxГ), см24х19х23
Электрический чайник Philips HD 9302/21 незаменим в быту. Мощный и надежный прибор удобен для использования дома и в офисе. Он быстро вскипятит воду для небольшой компании и позволит организовать чаепитие в любое время.


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