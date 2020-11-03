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Объектив FujiFilm Fujinon XF 90 mm F/2.0 R LM WR

Артикул: 111505
Объектив FujiFilm Fujinon XF 90 mm F/2.0 R LM WR*
67 350 руб. 
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+ 72 КэтКоинов
Артикул: 111505
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFujifilm
Тип товараОбъектив
Адаптирован для видеосъемкинет
БайонетFujifilm X Mount
Внутренняя фокусировканет
Диаметр фильтра62 мм
Тип объективателеобъектив
Ультразвуковой приводнет
Автофокусесть
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянииf/2.0
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянииf/2.0
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм90
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм90
Стабилизатор изображениянет
Фокусное расстояниепостоянное
Вес, кг0.54
телеобъектив, крепление Fujifilm X Mount, автоматическая фокусировка, минимальное расстояние фокусировки: 0,6 м, размеры (DхL): 75x105 мм, вес: 540 г, защита от влаги, от пыли, от низких температур


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Самовывоз невозможен
Объектив FujiFilm Fujinon XF 90 mm F/2.0 R LM WR - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 67350 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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