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Процессор Intel Core i5 6400 OEM (CM8066201920506 S R2L7)

Артикул: 110727
  • Процессор Intel Core i5 6400 Soc-1151 (CM8066201920506S R2L7) OEM - фото 1
  • Процессор Intel Core i5 6400 Soc-1151 (CM8066201920506S R2L7) OEM - фото 2
Процессор Intel Core i5 6400 Soc-1151 (CM8066201920506S R2L7) OEM - фото 1
Процессор Intel Core i5 6400 Soc-1151 (CM8066201920506S R2L7) OEM - фото 2
16 850 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 110727
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 12 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендIntel
Тип товараПроцессор
Состояние товарановый
SocketLGA1151
Интегрированное графическое ядрода
Количество ядер4
Максимальная рабочая температура71 °C
Объем кэша L164 Кб
Объем кэша L21024 Кб
Объем кэша L36144 Кб
Тактовая частота2700 МГц
Техпроцесс14 нм
Тип поставкиOEM
ЯдроSkylake
Вес, кг0.03
4-ядерный процессор, Socket LGA1151, частота 2700 МГц, объем кэша L2/L3: 1024 Кб/6144 Кб, ядро Skylake (2015), техпроцесс 14 нм, интегрированное графическое ядро, встроенный контроллер памяти


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Процессор Intel Core i5 6400 OEM (CM8066201920506 S R2L7) – стоимость товара 16850 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Тольятти. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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