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Главная Компьютерная техника и ПО Защита питания Батареи для ИБП APC Батарея для ИБП APC SMX48RMBP2U 48В для SMX1000, SMX1000I, SMX1500RM2U, SMX1500RM2UNC, SMX1500RMI2U, SMX1500RMI2UNC, SMX750, SMX750I

Батарея для ИБП APC SMX48RMBP2U 48В для SMX1000, SMX1000I, SMX1500RM2U, SMX1500RM2UNC, SMX1500RMI2U, SMX1500RMI2UNC, SMX750, SMX750I

Артикул: 110673
  • Батарея для ИБП APC SMX48RMBP2U 48В для SMX1000, SMX1000I, SMX1500RM2U, SMX1500RM2UNC, SMX1500RMI2U, SMX1500RMI2UNC, SMX750, SMX750I - фото 1
  • Батарея для ИБП APC SMX48RMBP2U 48В для SMX1000, SMX1000I, SMX1500RM2U, SMX1500RM2UNC, SMX1500RMI2U, SMX1500RMI2UNC, SMX750, SMX750I - фото 2
  • Батарея для ИБП APC SMX48RMBP2U 48В для SMX1000, SMX1000I, SMX1500RM2U, SMX1500RM2UNC, SMX1500RMI2U, SMX1500RMI2UNC, SMX750, SMX750I - фото 3
  • Батарея для ИБП APC SMX48RMBP2U 48В для SMX1000, SMX1000I, SMX1500RM2U, SMX1500RM2UNC, SMX1500RMI2U, SMX1500RMI2UNC, SMX750, SMX750I - фото 4
Батарея для ИБП APC SMX48RMBP2U 48В для SMX1000, SMX1000I, SMX1500RM2U, SMX1500RM2UNC, SMX1500RMI2U, SMX1500RMI2UNC, SMX750, SMX750I - фото 1
Батарея для ИБП APC SMX48RMBP2U 48В для SMX1000, SMX1000I, SMX1500RM2U, SMX1500RM2UNC, SMX1500RMI2U, SMX1500RMI2UNC, SMX750, SMX750I - фото 2
Батарея для ИБП APC SMX48RMBP2U 48В для SMX1000, SMX1000I, SMX1500RM2U, SMX1500RM2UNC, SMX1500RMI2U, SMX1500RMI2UNC, SMX750, SMX750I - фото 3
Батарея для ИБП APC SMX48RMBP2U 48В для SMX1000, SMX1000I, SMX1500RM2U, SMX1500RM2UNC, SMX1500RMI2U, SMX1500RMI2UNC, SMX750, SMX750I - фото 4
55 880 руб. 
Купить
+ 94 КэтКоинов
Артикул: 110673
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 12 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAPC
Тип товара
Батарея для ИБП APC SMX48RMBP2U 48В для SMX1000, SMX1000I, SMX1500RM2U, SMX1500RM2UNC, SMX1500RMI2U, SMX1500RMI2UNC, SMX750, SMX750I


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Батарея для ИБП APC SMX48RMBP2U 48В для SMX1000, SMX1000I, SMX1500RM2U, SMX1500RM2UNC, SMX1500RMI2U, SMX1500RMI2UNC, SMX750, SMX750I - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 55880 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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