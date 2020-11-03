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Машинка для стрижки Sinbo SHC 4354 синий/черный

Артикул: 110606
  • Машинка для стрижки Sinbo SHC 4354 синий/черный - фото 1
  • Машинка для стрижки Sinbo SHC 4354 синий/черный - фото 2
Машинка для стрижки Sinbo SHC 4354 синий/черный - фото 1
Машинка для стрижки Sinbo SHC 4354 синий/черный - фото 2
1 310 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 110606
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSinbo
Тип товараМашинки для стрижки волос
Вес, кг-
Влажная очистканет
Время автономной работы45 мин
Индикатор зарядкиесть
Количество насадок2
Комплектациядокументация, насадка, сетевой адаптер, щетка
Насадка для филировкинет
Настройка длины стрижкирегулятором и сменой насадок
Роторный двигательнет
Самозатачивающиеся лезвиянет
Стрижка бородынет
Типмашинка универсальная
универсальная машинка для стрижки, питание автономное/от сети, число установок длины: 18


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Самовывоз невозможен
Машинка для стрижки Sinbo SHC 4354 синий/черный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1310 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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