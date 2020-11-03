Объектив Nikon 18-300mm f 3.5-6.3 G ED AF-S VR DX

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Nikon
|Тип товара
|Объектив
|Адаптирован для видеосъемки
|нет
|Байонет
|Nikon F
|Внутренняя фокусировка
|есть
|Диаметр фильтра
|67 мм
|Тип объектива
|стандартный
|Ультразвуковой привод
|есть
|Автофокус
|есть
|Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
|f/6.30
|Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
|f/3.50
|Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм
|300
|Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм
|18
|Стабилизатор изображения
|есть
|Фокусное расстояние
|переменное
|Вес, кг
|0.83
|Основные характеристики
|Тип объектива
|стандартный Zoom
|Фокусное расстояние
|18 - 300 мм
|Для неполнокадровых фотоаппаратов
|да
|Диафрагма
|F3.50 - F5.60
|Минимальная диафрагма
|F32
|Крепление
|Nikon F
|Стабилизация изображения
|есть
|Автоматическая фокусировка
|есть
|Конструкция
|Число элементов / групп элементов
|19 / 14
|Число асферических элементов
|3
|Число низкодисперсных элементов
|3
|Число лепестков диафрагмы
|9
|Размеры (D x L)
|83 x 120 мм
|Вес
|830 г
|Параметры съемки
|Угол обзора
|5.20 - 76 град.мин
|Дополнительная информация
|Ультразвуковой мотор
|есть
|Внутренняя фокусировка
|есть
|Диаметр резьбы для светофильтра
|77 мм
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