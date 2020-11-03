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Веб-камера Logitech C525 черный

Артикул: 109896
  • Веб-камера Logitech HD cam C525 черный 1.3Mpix USB2.0 с микрофоном - фото 1
  • Веб-камера Logitech HD cam C525 черный 1.3Mpix USB2.0 с микрофоном - фото 2
  • Веб-камера Logitech HD cam C525 черный 1.3Mpix USB2.0 с микрофоном - фото 3
  • Веб-камера Logitech HD cam C525 черный 1.3Mpix USB2.0 с микрофоном - фото 4
  • Веб-камера Logitech HD cam C525 черный 1.3Mpix USB2.0 с микрофоном - фото 5
  • Веб-камера Logitech HD cam C525 черный 1.3Mpix USB2.0 с микрофоном - фото 6
  • Веб-камера Logitech HD cam C525 черный 1.3Mpix USB2.0 с микрофоном - фото 7
  • Веб-камера Logitech HD cam C525 черный 1.3Mpix USB2.0 с микрофоном - фото 8
  • Веб-камера Logitech HD cam C525 черный 1.3Mpix USB2.0 с микрофоном - фото 9
Веб-камера Logitech HD cam C525 черный 1.3Mpix USB2.0 с микрофоном - фото 1
Веб-камера Logitech HD cam C525 черный 1.3Mpix USB2.0 с микрофоном - фото 2
Веб-камера Logitech HD cam C525 черный 1.3Mpix USB2.0 с микрофоном - фото 3
Веб-камера Logitech HD cam C525 черный 1.3Mpix USB2.0 с микрофоном - фото 4
Веб-камера Logitech HD cam C525 черный 1.3Mpix USB2.0 с микрофоном - фото 5
Веб-камера Logitech HD cam C525 черный 1.3Mpix USB2.0 с микрофоном - фото 6
Веб-камера Logitech HD cam C525 черный 1.3Mpix USB2.0 с микрофоном - фото 7
Веб-камера Logitech HD cam C525 черный 1.3Mpix USB2.0 с микрофоном - фото 8
Веб-камера Logitech HD cam C525 черный 1.3Mpix USB2.0 с микрофоном - фото 9
4 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 109896
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БрендCA
Тип товараВеб-камеры
Автоматическая фокусировкаесть
Комплектациякамера, крепление, документация, упаковка
Крепление на монитореесть
Максимальное разрешение1280x720
Микрофонесть
Поддержка Wi-Fiнет
СовместимостьWindows 7/Windows 8/Windows 10
Угол обзора объектива69 град.
Камера передает четкое, резкое и плавное изображение в формате HD (720p/30 кадров в секунду). Объекты съемки всегда будут в фокусе независимо от того, на каком расстоянии от камеры они находятся. Благодаря складной портативной конструкции веб-камеру C525 легко переносить в обычной сумке.


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