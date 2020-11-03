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Чайный Набор Bosch Tta2201 2Л 1785Вт Белый (Пластик)

Артикул: 109786
Чайный набор Bosch TTA2201 2л. 1785Вт белый (пластик)
5 720 руб. 
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+ 116 КэтКоинов
Артикул: 109786
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараЭлектрочайники
Материал корпусапластик
Вес, кг2
чайный набор, объем 2 л, установка на подставку в любом положении, пластик, индикация включения, вес 2 кг


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Чайный Набор Bosch Tta2201 2Л 1785Вт Белый (Пластик) - этот товар вы можете купить по цене 5720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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