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Колонки Creative GigaWorks T20 series II 2.0 черный 28Вт

Артикул: 109736
  • Колонки Creative GigaWorks T20 series II 2.0 черный 28Вт - фото 1
  • Колонки Creative GigaWorks T20 series II 2.0 черный 28Вт - фото 2
  • Колонки Creative GigaWorks T20 series II 2.0 черный 28Вт - фото 3
  • Колонки Creative GigaWorks T20 series II 2.0 черный 28Вт - фото 4
  • Колонки Creative GigaWorks T20 series II 2.0 черный 28Вт - фото 5
Колонки Creative GigaWorks T20 series II 2.0 черный 28Вт - фото 1
Колонки Creative GigaWorks T20 series II 2.0 черный 28Вт - фото 2
Колонки Creative GigaWorks T20 series II 2.0 черный 28Вт - фото 3
Колонки Creative GigaWorks T20 series II 2.0 черный 28Вт - фото 4
Колонки Creative GigaWorks T20 series II 2.0 черный 28Вт - фото 5
6 620 руб. 
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+ 51 КэтКоинов
Артикул: 109736
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендCreative
Тип товараКолонки
Ширина, см8.8
Высота, см14.3
Длина, см23
Диапазон воспроизводимых частот50-20000 Гц
Тип акустической системы2.0
Суммарная мощность28 Вт
Мощность28 Вт
Материал корпуса колонокпластик
Мощность фронтальных колонок14 Вт
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитовпластик
Разъем для наушниковесть
Питание от USBнет
Питание от сетиесть
Количество колонок в комплекте2
Интерфейс USB Type A (для флэшки)нет
Входылинейный
ПроизводствоКитай
Выпустив систему GigaWorks T20 Series II, компания Creative подняла проектирование динамиков еще на одну ступень. Эта новая двухкомпонентная система с глянцевой черной поверхностью, созданная на базе получившего мировое признание процессора, была тщательно усовершенствована как внешне, так и в части акустических возможностей, демонстируя поистине ошеломляющие характеристики. Высококачественные среднечастотные и высокочастотные динамики системы GigaWorks T20 Series II, обеспечивающие хорошо сбалансированный звук, дополняющийся с помощью технологии Creative BasXPort™ мощными басами без использования сабвуфера, откроют Вам, как великолепно может звучать Ваша музыка. Два входа позволяют одновременно подсоединять компьютер и MP3-плеер без необходимости отсоединения и подсоединения кабелей.


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Самовывоз невозможен
Колонки Creative GigaWorks T20 series II 2.0 черный 28Вт - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 6620 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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