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Мышь Microsoft Bluetooth Mobile Mouse 3600 Red (PN7-00014)

Артикул: 109240
  • Мышь Microsoft Bluetooth Mobile Mouse 3600 Red (PN7-00014) - фото 1
  • Мышь Microsoft Bluetooth Mobile Mouse 3600 Red (PN7-00014) - фото 2
Мышь Microsoft Bluetooth Mobile Mouse 3600 Red (PN7-00014) - фото 1
Мышь Microsoft Bluetooth Mobile Mouse 3600 Red (PN7-00014) - фото 2
1 910 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 109240
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMicrosoft
Тип товараКомпьютерная мышь
Вес, г80
Время работы, дней365
Интерфейс подключенияBluetooth
Источник питания мыши1xAA
Количество клавиш2
Назначениеуниверсальная
Особенностидля правой и левой руки
Радиус действия беспроводной связи, м10
Размеры (ШxВxД), мм95x57x35
Тип беспроводной связиBluetooth
Цветкрасный
Разрешение оптического сенсора, dpi1000 
Тип соединениябеспроводное
Универсальным решением для правшей и левшей является беспроводная мышь MICROSOFT Mobile 3600, которая станет лучшим аксессуаром для ноутбука. С ее помощью удобно осуществлять управление компьютером, так как она оснащена 2 кнопками и колесом прокрутки. Специально разработанная эргономичная форма устройства делает работу максимально комфортной, снимая лишнее напряжение с руки. Подключение оптической мыши MICROSOFT Mobile 3600 к компьютеру реализуется посредством беспроводного интерфейса Bluetooth. Для питания мыши необходима всего одна батарея типа AA, которой хватает надолго благодаря низкому энергопотреблению. Устройство ввода мобильно, так как предназначено для постоянного ношения с собой. Оно отличается компактностью, к тому же не нуждается в дополнительных адаптерах, поэтому всегда готово к использованию.

Видео:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=XiU7SyuXhTU  


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Самовывоз невозможен
Мышь Microsoft Bluetooth Mobile Mouse 3600 Red (PN7-00014) - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 1910 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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