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Мышь Logitech M325 Wireless Mouse Dark Grey

Артикул: 109229
  • Мышь Logitech M325 Wireless Mouse Dark Grey - фото 1
  • Мышь Logitech M325 Wireless Mouse Dark Grey - фото 2
  • Мышь Logitech M325 Wireless Mouse Dark Grey - фото 3
Мышь Logitech M325 Wireless Mouse Dark Grey - фото 1
Мышь Logitech M325 Wireless Mouse Dark Grey - фото 2
Мышь Logitech M325 Wireless Mouse Dark Grey - фото 3
2 290 руб. 
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Артикул: 109229
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLogitech
Тип товараКомпьютерная мышь
Вес, г93
Время работы, дней540
Интерфейс подключенияUSB
Источник питания мыши1xAA
Количество клавиш3
Назначениеуниверсальная
Особенностидля правой и левой руки, поддержка MacOS
Радиус действия беспроводной связи, м10
Размеры (ШxВxД), мм57x39x95
Тип беспроводной связирадиоканал
Цветсерый
Разрешение оптического сенсора, dpi1000
Тип соединениябеспроводное
Logitech M325 – это оптическая светодиодная мышь, которая представлена в темно-сером цвете и предназначена для работы или развлечений за ноутбуком. Мышь выполнена из матового пластика и резины, она имеет две удобные кнопки управления, и колесико между ними. Это мышь беспроводного типа, которая работает в радиусе действий до 10 метров. Данной мышью удобно пользоваться как правой, так и левой рукой. Датчики устройства имеет разрешение 1000 dpi, а его рабочая частота составляет 2.4 ГГц. Мышь работает от батарейки АА, время ее автономной работы составляет 540 дней. Вместе с мышью в комплекте идут USB-ресивер, батарея и документация. USB-ресивер обеспечивает качественное подключение устройства к ноутбку. Logitech M325 Precision имеет габариты 57х39х95 см и вес 93 г. Данная мышь является надежным и во всех отношениях привлекательным устройством, которое подойдет для работы и развлечений.


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Мышь Logitech M325 Wireless Mouse Dark Grey - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 2290 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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