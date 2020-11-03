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Мышь Microsoft Sculpt Ergonomic Mouse Black (L6V-00005)

Артикул: 109221
  • Мышь Microsoft Sculpt Ergonomic Mouse (L6V-00005) - фото 1
  • Мышь Microsoft Sculpt Ergonomic Mouse (L6V-00005) - фото 2
  • Мышь Microsoft Sculpt Ergonomic Mouse (L6V-00005) - фото 3
  • Мышь Microsoft Sculpt Ergonomic Mouse (L6V-00005) - фото 4
Мышь Microsoft Sculpt Ergonomic Mouse (L6V-00005) - фото 1
Мышь Microsoft Sculpt Ergonomic Mouse (L6V-00005) - фото 2
Мышь Microsoft Sculpt Ergonomic Mouse (L6V-00005) - фото 3
Мышь Microsoft Sculpt Ergonomic Mouse (L6V-00005) - фото 4
3 110 руб. 
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Артикул: 109221
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMicrosoft
Тип товараКомпьютерная мышь
Вес, г65
Время работы, дней365
Интерфейс подключенияUSB
Источник питания мыши2xAA
Количество клавиш3
Назначениеуниверсальная
Особенностидля правой и левой руки
Радиус действия беспроводной связи, м10
Размеры (ШxВxД), мм98x57x36
Тип беспроводной связирадиоканал
Цветчерный
Разрешение оптического сенсора, dpi1000 
Тип соединениябеспроводное
Превратить работу в настоящее удовольствие под силу беспроводной оптической мыши MICROSOFT Sculpt ERGO, которая обладает необычной формой для обеспечения максимального комфорта. Конструкция предполагает управление только правой рукой. Легкое и компактное устройство не составит проблем в ношении с собой, так как без труда поместится в любую сумку. Беспроводная оптическая мышь MICROSOFT Sculpt ERGO изготовлена из прочного пластика, что гарантирует долговечность. Устройство разработано специально для работы с Windows, поэтому с помощью специальной кнопки вы можете открыть главный экран и перелистывать приложения. Подключение к компьютеру возможно через радиосоединение, а питание обеспечивают 2 батареи типа АА. Гнездо для хранения адаптера расположилось под нижней крышкой, что очень практично.

Видео:

Видеообзор на Мышь Microsoft Sculpt Ergonomic Mouse Black (L6V-00005)

Видеообзор Мышь Microsoft Sculpt Ergonomic Mouse Black (L6V-00005)
 


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Самовывоз невозможен
Мышь Microsoft Sculpt Ergonomic Mouse Black (L6V-00005) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3110 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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