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Мышь Microsoft Wireless Mobile Mouse 1850 Dark Blue (U7Z-00014)

Артикул: 109201
  • Мышь Microsoft Wireless Mobile Mouse 1850 Dark Blue (U7Z-00014) - фото 1
  • Мышь Microsoft Wireless Mobile Mouse 1850 Dark Blue (U7Z-00014) - фото 2
  • Мышь Microsoft Wireless Mobile Mouse 1850 Dark Blue (U7Z-00014) - фото 3
  • Мышь Microsoft Wireless Mobile Mouse 1850 Dark Blue (U7Z-00014) - фото 4
Мышь Microsoft Wireless Mobile Mouse 1850 Dark Blue (U7Z-00014) - фото 1
Мышь Microsoft Wireless Mobile Mouse 1850 Dark Blue (U7Z-00014) - фото 2
Мышь Microsoft Wireless Mobile Mouse 1850 Dark Blue (U7Z-00014) - фото 3
Мышь Microsoft Wireless Mobile Mouse 1850 Dark Blue (U7Z-00014) - фото 4
980 руб. 
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Артикул: 109201
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMicrosoft
Тип товараКомпьютерная мышь
Вес, г80
Время работы, дней365
Интерфейс подключенияUSB
Источник питания мыши1xAA
Количество клавиш2
Назначениеуниверсальная
Особенностидля правой и левой руки
Радиус действия беспроводной связи, м5
Размеры (ШxВxД), мм100x58x38
Тип беспроводной связирадиоканал
Цветтемно-синий
Разрешение оптического сенсора, dpi1000 
Тип соединениябеспроводное
Созданная для людей, ведущих активный образ жизни, мышь MICROSOFT Mobile Mouse 1850 характеризуется беспроводной связью с радиусом действия 5 м. USB-приемник, посредством которого осуществляется подключение манипулятора к ноутбуку, обладает настолько компактными размерами, что в дороге его можно не отключать от компьютера. Если все же вы решите это сделать, его можно хранить в специальном отсеке на нижней части корпуса. Симметричный дизайн мыши MICROSOFT Mobile Mouse 1850 делает возможным ее использование как правой, так и левой рукой. Помимо двух кнопок, данная модель оснащена колесом прокрутки, позволяющим быстро осуществлять навигацию по веб-страницам и документам. Оптический сенсор, разрешение которого составляет 1000 dpi, позаботится о том, чтобы движения курсора были точными и плавными.

Видео:

Видеообзор на Мышь Microsoft Wireless Mobile Mouse 1850 Dark Blue (U7Z-00014)

Видеообзор Мышь Microsoft Wireless Mobile Mouse 1850 Dark Blue (U7Z-00014)
 


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Самовывоз невозможен
Мышь Microsoft Wireless Mobile Mouse 1850 Dark Blue (U7Z-00014) - по цене 980 руб. в Тольятти. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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