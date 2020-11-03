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Главная Компьютерная техника и ПО Периферийные устройства и аксессуары Клавиатуры Oklick Набор клавиатура + мышь Oklick 280M клав:черный мышь:черный USB беспроводная Multimedia

Набор клавиатура + мышь Oklick 280M клав:черный мышь:черный USB беспроводная Multimedia

Артикул: 109075
  • Набор клавиатура + мышь Oklick 280M клав:черный мышь:черный USB беспроводная Multimedia - фото 1
  • Набор клавиатура + мышь Oklick 280M клав:черный мышь:черный USB беспроводная Multimedia - фото 2
  • Набор клавиатура + мышь Oklick 280M клав:черный мышь:черный USB беспроводная Multimedia - фото 3
  • Набор клавиатура + мышь Oklick 280M клав:черный мышь:черный USB беспроводная Multimedia - фото 4
  • Набор клавиатура + мышь Oklick 280M клав:черный мышь:черный USB беспроводная Multimedia - фото 5
  • Набор клавиатура + мышь Oklick 280M клав:черный мышь:черный USB беспроводная Multimedia - фото 6
  • Набор клавиатура + мышь Oklick 280M клав:черный мышь:черный USB беспроводная Multimedia - фото 7
  • Набор клавиатура + мышь Oklick 280M клав:черный мышь:черный USB беспроводная Multimedia - фото 8
  • Набор клавиатура + мышь Oklick 280M клав:черный мышь:черный USB беспроводная Multimedia - фото 9
  • Набор клавиатура + мышь Oklick 280M клав:черный мышь:черный USB беспроводная Multimedia - фото 10
Набор клавиатура + мышь Oklick 280M клав:черный мышь:черный USB беспроводная Multimedia - фото 1
Набор клавиатура + мышь Oklick 280M клав:черный мышь:черный USB беспроводная Multimedia - фото 2
Набор клавиатура + мышь Oklick 280M клав:черный мышь:черный USB беспроводная Multimedia - фото 3
Набор клавиатура + мышь Oklick 280M клав:черный мышь:черный USB беспроводная Multimedia - фото 4
Набор клавиатура + мышь Oklick 280M клав:черный мышь:черный USB беспроводная Multimedia - фото 5
Набор клавиатура + мышь Oklick 280M клав:черный мышь:черный USB беспроводная Multimedia - фото 6
Набор клавиатура + мышь Oklick 280M клав:черный мышь:черный USB беспроводная Multimedia - фото 7
Набор клавиатура + мышь Oklick 280M клав:черный мышь:черный USB беспроводная Multimedia - фото 8
Набор клавиатура + мышь Oklick 280M клав:черный мышь:черный USB беспроводная Multimedia - фото 9
Набор клавиатура + мышь Oklick 280M клав:черный мышь:черный USB беспроводная Multimedia - фото 10
1 500 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 109075
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендOklick
Тип товараНабор клавиатура+мышь
Встроенный USB-хабнет
Интерфейс подключенияUSB
Источник питания клавиатуры2хАА
Источник питания мыши2xAAA
Количество клавиш112
Комплектацияклавиатура, мышь, документация, упаковка
Назначениеуниверсальная
Подсветка клавишнет
Радиус действия беспроводной связи10 м
Разрешение оптического сенсора1600 dpi
Тачпаднет
Тип клавиатурымембранная
Цветчерный
Клавиатура+мышь Oklick 280M - набор, обладающий привлекательными характеристиками. В наборе беспроводная клавиатура и удобная мышка для правой руки. Мышка светодиодная, имеет эргономичную конструкцию, а изготовили ее из высококачественного пластика. У нее 6 функциональных кнопок и универсальный USB интерфейс. Еще в наборе Oklick 280M присутствует клавиатура. Она полноразмерная и максимально удобная. В ней присутствует цифровой блок, а конструкция клавиатуры оснащена защитой от влаги. В конструкции клавиатуры 8 дополнительных функциональных клавиш. Весь набор производился из износостойкого пластика черного цвета.


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Набор клавиатура + мышь Oklick 280M клав:черный мышь:черный USB беспроводная Multimedia - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 1500 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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