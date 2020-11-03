Конвектор Timberk Tec Pf8N M 1000 In

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Timberk
|Тип товара
|Конвектор
|Тип установки
|настенно-напольный
|Мощность обогрева
|600/1000 Вт
|Напряжение
|220/240 В
|Регулировка мощности
|есть
|Таймер
|нет
|Управление
|механическое
|Влагозащита
|нет
|Комплектация
|конвектор, опорные ножки,компл.настенной установки
|Вес, кг
|5,3
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