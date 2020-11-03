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Конвектор Timberk TEC.E0X M 1500

Артикул: 108505
  • Конвектор TIMBERK TEC.E0X M 1500 e0x m 1.5кВт м/т +кну - фото 1
  • Конвектор TIMBERK TEC.E0X M 1500 e0x m 1.5кВт м/т +кну - фото 2
Конвектор TIMBERK TEC.E0X M 1500 e0x m 1.5кВт м/т +кну - фото 1
Конвектор TIMBERK TEC.E0X M 1500 e0x m 1.5кВт м/т +кну - фото 2
4 050 руб. 
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+ 84 КэтКоинов
Артикул: 108505
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендTimberk
Тип товараКонвектор
Тип установкинастенно-напольный
Мощность обогрева650/850/1500 Вт
Напряжение220/240 В
Регулировка мощностиесть
Таймернет
Управлениемеханическое
Влагозащитанет
Комплектацияконвектор, опорные ножки,компл.настенной установки
Вес, кг4
Конвектор настенно-напольный, монолитный нагревательный элемент, регулировка температуры, отключение при опрокидывании, площадь обогрева: 15-18м2, габариты:45х63х8 см


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Самовывоз невозможен
Конвектор Timberk TEC.E0X M 1500 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4050 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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