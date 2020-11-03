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Память SO-DIMM DDR3L Corsair 4Gb 1333MHz (CMSO4GX3M1C1333C9)

Артикул: 106547
Память SO-DIMM DDR3L Corsair 4Gb 1333MHz (CMSO4GX3M1C1333C9)
2 040 руб. 
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Артикул: 106547
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендCorsair
Тип товараПамять оперативная
Тип памятиDDR3L
Тактовая частота1333 МГц
Поддержка ECCнет
CAS Latency (CL)9
Вес, кг0.02
Высота, см12.7
Длина, см12.7
Количество в упаковке1
Объем одного модуля4 Гб
Форм-фактордля ноутбуков (SO-DIMM)
Напряжение питания1.35 В
Низкопрофильная (Low Profile)нет
Пропускная способностьPC10600
Достаточно низкие тайминги и стандартная частота, равная 1333 МГц, обеспечивают высокую производительность ноутбука и такую же высокую скорость информационного обмена. «Задержек» при работе на компьютере больше не будет. В составе модуля – одна планка. Модуль памяти CORSAIR CMSO4GX3M1C1333C9 на 4 Гб рассчитан на низковольтную память DDR3L. Спокойно справляется с работой, не предусматривающей чрезмерных нагрузок в виде «тяжелых» игр и т. п. При тестировании выдает хорошие результаты.


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Память SO-DIMM DDR3L Corsair 4Gb 1333MHz (CMSO4GX3M1C1333C9) - данный товар вы можете купить по цене по цене 2040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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