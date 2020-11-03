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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Объективы Sony Объектив Sony 55-210 mm f:4.5-6.3 E (SEL-55210), серебристый

Объектив Sony 55-210 mm f:4.5-6.3 E (SEL-55210), серебристый

Артикул: 10374
  • Объектив Sony 55-210 mm f:4.5-6.3 E (SEL-55210), серебристый - фото 1
  • Объектив Sony 55-210 mm f:4.5-6.3 E (SEL-55210), серебристый - фото 2
Объектив Sony 55-210 mm f:4.5-6.3 E (SEL-55210), серебристый - фото 1
Объектив Sony 55-210 mm f:4.5-6.3 E (SEL-55210), серебристый - фото 2
22 165 руб. 
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+ 67 КэтКоинов
Артикул: 10374
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSony
Тип товараОбъектив
Адаптирован для видеосъемкинет
БайонетSony E
Внутренняя фокусировкаесть
Диаметр фильтра49 мм
Тип объективателеобъектив
Ультразвуковой приводнет
Автофокусесть
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянииf/6.30
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянииf/4.50
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм210
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм55
Стабилизатор изображенияесть
Фокусное расстояниепеременное
Вес, кг0.345
Основные характеристики
Тип объективателеобъектив Zoom
Фокусное расстояние55 - 210 мм
ДиафрагмаF4.50 - F6.30
Минимальная диафрагмаF32
КреплениеSony E
Стабилизация изображенияесть
Автоматическая фокусировкаесть
Конструкция
Число элементов / групп элементов13 / 9
Число асферических элементов2
Число лепестков диафрагмы7
Размеры (D x L)63.8 x 108 мм
Вес345 г
Параметры съемки
Минимальное расстояние фокусировки1 м
Дополнительная информация
Внутренняя фокусировкаесть
Диаметр резьбы для светофильтра49 мм


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Объектив Sony 55-210 mm f:4.5-6.3 E (SEL-55210), серебристый - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 22165 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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