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Душевая система для душа Lemark Omega LM3160C

Артикул: 102964
  • Душевая система для душа Lemark Omega LM3160C - фото 1
  • Душевая система для душа Lemark Omega LM3160C - фото 2
Душевая система для душа Lemark Omega LM3160C - фото 1
Душевая система для душа Lemark Omega LM3160C - фото 2
15 210 руб. 
16 950 руб. 
Купить
+ 149 КэтКоинов
Артикул: 102964
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет (7 лет на корпус, 1 год на душевые принадле
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Omega
filter_noneТовар входит в коллекцию Omega

Коллекция Omega

БрендLemark
Тип товараДушевая система
Диаметр верхнего душа23 см
Кол-во режимов верхнего душа1
Наличие мыльницынет
Наличие полочкинет
Скрытый монтажнет
Функция Тропический дождьда
Наличие крючканет
Смеситель с термостатомнет
Наличие излива у смесителянет
Диаметр ручного душа10 см
Кол-во режимов ручного душа1
Страна бренда Чехия
Цветхром
Высота душевой штанги142 см
Длина душевого шланга150 см
Вес, кг5.3
режим «Тропический дождь». регулируемая высота верхнего душа. диаметр верхнего душа - 23 см


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Самовывоз невозможен
Душевая система для душа Lemark Omega LM3160C - по цене 15210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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