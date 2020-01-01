выдавите небольшое количество крема на ладонь и разотрите нанесите на вымытые влажные волосы от середины длины до кончиков. Не смывайте. При попадании в глаза тщательно промойте их водой нанести на влажные или подсушенные полотенцем волосы. Не смывать. Приступить к укладке термо-инструментами. нанести небольшое количество крема на волосы. Не смывать распределить между ладонями небольшое количество крема и попрядно нанести на вымытые хорошо отжатые волосы. Не смывать