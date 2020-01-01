либо по мере необходимости лосьон можно испол. несколько раз в день. Только для наружного применения. Избегайте попадания в глаза. массирующими движениями нанесите лосьон на очищенную кожу тела легкими массажными движениями нанесите на тело после принятия душа или ванны нанесите на чистую кожу тела нанесите небольшое количество лосьона на лицо и тело после принятие душа. Вотрите массажными движениями и дайте средству хорошо впитаться. Продукт подходит для ежедневного использования. нанесите небольшое количество лосьона. Сделайте легкий массаж для того чтобы средство быстрее впиталось. *Бьюти-хак от StyleKorean: Попробуйте нанести лосьон для тела сразу после водных процедур (душа или ванны) нанесите необходимое количество крема на кожу и распределите массирующими движениями нанесите смягчающий лосьон на предварительно очищенную сухую кожу лица и тела. 1-2 раза в день нанесите средство на все тело массажными движениями до полного впитывания нанесите средство на кожу мягкими нанести лосьон на очищенную нанести на чистую кожу после принятия душа нанести необходимое количество лосьона на чистую сухую кожу тела мягкими массирующими движениями нанести необходимое количество лосьона на чистую сухую кожу тела мягкими массирующими движениями. наносите лосьон на чистую кожу наносить ежедневно на сухую кожу наносить на чистую кожу тела не смывайте небольшое количество лосьона нанести на слегка влажное тело. Мягкими движениями разнести по всему телу от кончиков рук и ног к середине тела нежно растереть массажными движениями до полного впитывания необходимое количество средства нанести на кожу массирующими движениями необходимое количество средства нанести на кожу массирующими движениями. Идеален для утреннего ухода. Ориентируясь на потребности кожи после душа нанести на все тело массирующими движениями распаренную сухую кожу чтобы предубедить испарение влаги чуть промокнув тело полотенцем