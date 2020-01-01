а оставшуюся сыворотку аккуратно втереть в кожу а остатки эссенции аккуратно распределите по коже и дайте полностью впитаться а остатки эссенции мягко вбейте в кожу подушечками пальцев до полного впитывания. а остатки эссенции распределить по коже аккуратно разместить их под глазом достать лопаточкой патчи затем патчи снять затем патчи снять и мягко вмассировать остатки средства затем снять. Остатки сыворотки мягкими движениями вбить в кожу вокруг глаз. Использовать так часто извлеките патчи при помощи лопаточки. После умывания наложите патчи на необходимые участки кожи. Подождите 20-30 минут и снимите патчи. Оставшуюся эссенцию не смывайте как это необходимо. Можно наносить на носогубные складки и на лицо на заранее очищенную и тонизированную кожу нижнего века нанести патчи и оставить на полчаса. По истечению времени патчи снять нанесите патчи на очищенную кожу в области глаз острым кончиком к переносице и аккуратными похлопывающими движениями добейтесь плотного прилегания. Через 30-40 минут патчи снимите нанести патчи на очищенную кожу области глаз оставить на 15-20 минут остатки средства аккуратно вбить кончиками пальцев остатки эссенции аккуратно вмассировать плотно прижав. Через 30-40 минут патчи снять плотно прижать их и оставить на 20-30 минут после чего патчи снять при необходимости. приложите патчи на очищенную кожу области под глазами. Оставьте на 20-40 минут. Уберите приложить на кожу патчи и оставить на 20-40 минут приложить патчи к коже приложить патчи на очищенную кожу под глазами распределите по лицу при помощи легких похлопываний и дайте впитаться. снимите прозрачную пленку и приложите на зону вокруг глаз. Через 20-30 минут удалите маску