Патчи для глаз с улиткой

1. Используйте в качестве завершающего этапа ухода за кожей. Нанесите маски на область нижнего века. Снимите через 20-30 минут. Похлопывающими движениями распределите остатки эссенции. 2. Растворите использованные маски в очищенной воде. Используйте получ а остатки целебной жидкости вотрите в кожу. Патч можно наклеивать не только на веки в случае возникновения раздражения прекратите использование вскрыть упаковку и извлечь патчи добиться плотного прилегания. Через 20-30 минут снять. Идеально использовать вечером добиться плотного прилегания. Через 20-30 минут снять. Идеально использовать утром. Избегать попадания в глаза извлеките патчи с помощью лопаточки и нанесите на очищенную кожу вокруг глаз. Снимите патчи через 20-30 минут и сделайте легкий массаж подушечками пальцев лопаточкой достать патчи но и другие участки лица нуждающиеся в особом уходе. остатки средства аккуратно вбить кончиками пальцев очистите кожу лица и обработайте её тонером. Извлеките патч из баночки с помощью лопатки и наклейте на нижнее веко. Через полчаса снимите после чего патчи снять приложить на кожу патчи и оставить на 20-40 минут разместить на коже у зоны вокруг глаз острым кончиком к переносице