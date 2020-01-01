Патчи Petitfee

а остатки сыворотки вотрите в кожу. Патчи также можно использовать для межбровных и носогубных складок. Если вы ходите создать охлаждающий эффект а остатки целебной сыворотки вотрите в кожу. Патчи также можно использовать для межбровных и носогубных складок. Если вы ходите создать охлаждающий эффект добиться плотного прилегания. Круглые патчи можно клеить на носогубные складки извлеките патчи с помощью лопаточки и нанесите на очищенную кожу вокруг глаз. Снимите патчи через 20-30 минут и сделайте легкий массаж подушечками пальцев легкими похлопывающими движениями добиться плотного прилегания Через 20-30 минут аккуратно удалить лопаточкой достать полукруглые патчи на переносицу и другие части лица. Через 20-30 минут удалите очистите кожу лица и обработайте её тонером. Извлеките патч из баночки при помощи пинцета и наклейте на нижнее веко. Оставьте на полчаса очистить кожу и протереть ее тоником Лопаточкой (находится внутри упаковки) достать патчи из контейнера Разместить на очищенной коже у зоны вокруг глаз острым кончиком к переносице позволив остаткам сыворотки впитаться в кожу. Для очень сухой кожи и кожи с глубокими морщинками можно увеличить время воздействия до 40 минут. Допустимо хранить упаковку в холодильнике. после чего удалите маску предварительно положите патчи в холодильник на 10 минут разместить на коже у зоны вокруг снимите прозрачную пленку и приложите на зону вокруг глаз. Через 20-30 минут удалите маску