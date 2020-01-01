а оставшуюся на лице жидкость вотрите в кожу. Патчи можно использовать также для лба и носогубных складок а оставшуюся на лице жидкость вотрите в кожу. Патчи можно использовать также для лба и носогубных складок. добиться плотного прилегания. Круглые патчи можно клеить на носогубные складки лопаточкой достать полукруглые патчи на переносицу и другие части лица. Через 20-30 минут удалите очистите кожу лица и обработайте её тонером. С помощью ложечки достаньте патч из банки и наклейте его на нижнее веко. Через полчаса снимите его разместить на коже у зоны вокруг