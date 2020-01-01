Пароочистители Black & Decker

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вертикальный пар/ съёмный паровой шланг/ съёмный отсек для принадлежностей/ индикаторы питания и готовности к работе/ предохранительный клапан защита от перегрева/ индикатор наличия воды/ отсек для хранения насадок / защита от случайного включения подачи пара отсек для хранения насадок/индикаторы питания и готовности к работе/ предохранительный клапан/ ручка для переноски съёмный паровой шланг/ индикаторы питания и готовности к работе/ предохранительный клапан