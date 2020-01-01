Мультиварки с функцией хлебопечки

Дополнительный цвет бежевый белый серебро черный

Количество автоматических программ 1 6 9 10 11 12 13 16 19 20 30 34 36 42 43

Материал корпуса металл пластик

Материал чаши алюминий

металл

Объем чаши, л 1,5 2 3,5 4 5

Основной цвет белый коричневый серебристый синий стальной темно-серебристый черный

Покрытие чаши антипригарное керамическое нанокерамическое тефлоновое

Технология су вид да

нет

Тип нагрева 3D

термический

Тип управления механическое

электронное

Управление с мобильного устройства есть

нет

Функция мультиповар есть

нет

Комплектация 2 мелка баночки для йогурта (6 шт.) внутренняя чаша/пластиковая чаша/книга рецептов документация емкости для йогурта емкость для приготовления на пару кастрюля книга рецептов контейнер для варки на пару контейнер для приготовления на пару контейнер-пароварка корзина для приготовления на пару ложка ложка для перемешивания ложка для риса ложка для супа лопатка медленноварки мерная емкость мерная чашка мерная чашка и специальные ложки для супа и риса мерный стакан мультиварка мультиварка-скороварка мультикухня насадка для перемешивания нож-измельчитель пароварка плоская ложка подставка для приготовления на пару половник сковорода стаканчики для йогурта. столовая ложка фритюрница чаша чаша/контейнер-пароварка черпак черпак. шнур питания щипцы.

Прочее 4-х уровневая система защиты: термопредохранитель 8 скоростей для смешивания cенсорная панель управления: всегда чистые и четкие кнопки встроенный термостат - защита от перегрева scale inside technology - автоматическое определение веса ингредиентов в чаше автоматическое отключение взбивания времени работы и программы приготовления дисплей для установки и контроля таймера запорный клапан защита от детей защита от недостатка воды защита от перегрева защита от поражения током измельчения интеллектуальная система защиты от перегрева клапан выпуска пара книга рецептов в комплекте ненагревающиеся ручки на верхнем корпусе, нескользящее основание. нескользящие ножки от избыточного давления отключение звуковых сигналов приготовления пюре и гомогенизации. можно мыть в посудомоечной машине двойная система блокировки: остановка работы при открытии крышки регулировка времени приготовления технология twist dial - многофункциональный дисковый манипулятор. удобная ручка для переноски прибора фиксация чаши при закрытой крышке часы чашу можно мыть в посудомоечной машине