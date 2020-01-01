Дополнительный цвет бежевый белый серебро черный

Количество автоматических программ 10 11 13 16 19 20 30 34 42 43

Материал корпуса металл пластик

Материал чаши алюминий

Основной цвет белый коричневый серебристый стальной темно-серебристый черный

Покрытие чаши антипригарное

керамическое

тефлоновое

Технология су вид да

нет

Тип нагрева 3D

термический

Тип управления электронное

Управление с мобильного устройства есть

нет

Функция мультиповар есть

нет

Комплектация баночки для йогурта (6 шт.) внутренняя чаша/пластиковая чаша/книга рецептов документация емкости для йогурта емкость для приготовления на пару книга рецептов контейнер для приготовления на пару контейнер-пароварка корзина для приготовления на пару ложка ложка для перемешивания ложка для риса ложка для супа лопатка мерная чашка мерная чашка и специальные ложки для супа и риса мерный стакан мультиварка мультиварка-скороварка мультикухня пароварка плоская ложка подставка для приготовления на пару половник сковорода столовая ложка фритюрница чаша чаша/контейнер-пароварка черпак шнур питания щипцы.

Прочее 4-х уровневая система защиты: термопредохранитель cенсорная панель управления: всегда чистые и четкие кнопки встроенный термостат - защита от перегрева автоматическое отключение запорный клапан защита от недостатка воды защита от перегрева защита от поражения током интеллектуальная система защиты от перегрева клапан выпуска пара книга рецептов в комплекте от избыточного давления отключение звуковых сигналов регулировка времени приготовления удобная ручка для переноски прибора часы чашу можно мыть в посудомоечной машине