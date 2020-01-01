Дополнительный цвет бежевый белый серебро черный

Количество автоматических программ 9 11 12 13 19 20 21 36 43

Материал корпуса металл пластик

Материал чаши алюминий

Объем чаши, л 2

4

5

Основной цвет белый серебристый стальной черный

Покрытие чаши антипригарное керамическое нанокерамическое тефлоновое

Технология су вид да

нет

Тип нагрева 3D

Тип управления электронное

Управление с мобильного устройства есть

нет

Функция мультиповар есть

нет

Комплектация внутренняя чаша/пластиковая чаша/книга рецептов емкости для йогурта книга рецептов контейнер для варки на пару контейнер для приготовления на пару корзина для приготовления на пару ложка ложка для риса ложка для супа мерная чашка мерная чашка и специальные ложки для супа и риса мерный стакан мультиварка мультиварка-скороварка плоская ложка подставка для приготовления на пару половник резервуар для конденсата стаканчики для йогурта. чаша черпак.

Прочее scale inside technology - автоматическое определение веса ингредиентов в чаше автоматическое отключение времени работы и программы приготовления выбор типа продукта: мясо два сенсора для точного контроля температуры защита от детей защита от недостатка воды защита от перегрева избыточного давления книга рецептов в комплекте овощи, отключение звуковых сигналов птица регулировка времени приготовления технология twist dial - многофункциональный дисковый манипулятор. чашу можно мыть в посудомоечной машине