Серия Classico KT-671 KT-673 KT-675

Основной цвет античная бронза бежевый белый бронзовый голубой градиент зеленый градиент красный градиент фиолетовый желтый зеленый красный красный металик кремовый медный металлик прозрачный розовый салатовый серебро серый фиолетовый черная кожа черный

Материал корпуса Пластик Стекло керамика металл пластик стекло

Подсветка да

нет

Вращение на подставке да

нет

Терморегулятор да

нет

Дополнительный цвет золотой коричневый красный металлик мультиколор разноцветный серебристый серый синий черный

Объем, л 0.5 0.8 1 1.2 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2

Прочее 3 чашки с блюдцами автоматическое отключение при закипании автоотключение при снятии с подставки жесткая фиксация на подставке индикатор уровня воды можно использовать в домах со слабой проводкой отсек для хранения шнура отсек для шнура подставка с электронным управлением съемный фильтр от накипи съёмный фильтр от накипи термометр указатель максимального уровня воды фильтр фильтр в носике фильтр от накипи эко-керамика

Мощность, Вт 1100 1200-1428 1400 1500 1600 1785 1800 1850 1850-2200 2000 2150 2200 2400 2500

Заварочный чайник да

нет

Дополнительные функции автоматическое переключение на режим подогрева автоотключение автоотключение при снятии с подставки адаптивное потребление мощности звуковой сигнал при закипании индикатор уровня воды индикация включения индикация включения/поддержание тепла индикация работы индикация уровня воды отключение при снятии с подставки отсек для хранения шнура поддержание температуры до 24 часов поддержка выбранной температуры в течение 2 часов температуру воды отображает аналоговый термометр на корпусе термометр термометр на корпусе термометр с указанием температуры удобный носик для розлива воды функция поддержания температуры шкала уровня воды

Защита автоотключение при закипании блокировка включения без воды блокировка крышки блокировка крышки / блокировка включения без воды защита от включения без воды защита от выкипания защита от перегрева защита при закипании отключение при снятии с подставки при включении чайника без воды при включении чайника без воды и при снятии с базы во время работы при включении чайника без воды и при снятии с базы во время работы.

Рисунок на корпусе да

нет

Тип нагревательного элемента скрытый

Покрытие нагревательного элемента нержавеющая сталь

Съемная крышка да