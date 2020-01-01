Основной цвет античная бронза бежевый белый бронзовый голубой градиент зеленый градиент красный градиент фиолетовый графит ежевичный желтый жемчуг зеленый красный красный металик кремовый медный металлик мятный розовый салатовый серебро серый синий фиолетовый черная кожа черный

Материал корпуса Пластик Стекло металл пластик силикон стекло

Подсветка да

нет

Вращение на подставке да

нет

Терморегулятор да

нет

Дополнительный цвет белый желтый зеленый золотой металлик оранжевый прозрачный серебристый серый черный

Прочее Led дисплей автоматическое отключение при закипании автоотключение при снятии с подставки звуковой сигнал при закипании индикатор уровня воды кнопка фиксации ручки можно использовать в домах со слабой проводкой нейлоновый фильтр отсек для хранения шнура отсек для шнура подсветка приятного голубого цвета подставка с электронным управлением сенсорный дисплей страна изготовления Китай съемный фильтр от накипи съемный чаезаварочный механизм съёмный фильтр от накипи термометр фильтр фильтр в носике фильтр материал: нейлон фильтр от накипи яркий дизайн

Мощность, Вт 1000 1100 1150 1200-1428 1300 1630 1785 1800 1850-2200 2000 2150 2200 2400 2500

Заварочный чайник да

нет

Дополнительные функции ЖК-дисплей Поддержание температуры Шкала уровня воды автоотключение автоотключение при закипании автоотключение при снятии с подставки автоотключение/ функция поддержания температуры адаптивное потребление мощности выбор температуры нагрева град:40° - 100° дисплей поддержания тепла/индикация включения жк дисплей защита от включения без воды звуковая и цветовая индикация событий звуковой сигнал звуковой сигнал при закипании индикатор заменны фильтра индикатор уровня воды индикатор уровня воды/индикация включения индикация включения индикация включения/поддержание тепла индикация работы индикация температурных режимов индикация температуры индикация уровня воды нагрев воды от 40 до 100 °c с шагом 10 отключение при снятии с подставки отсек для хранения шнура поддержание температуры поддержание температуры в течение 2 часов поддержание температуры до 24 часов поддержание тепла поддержания тепла поддержка выбранной температуры в течение 2 часов самоочистка самоочистка. поддержание температуры в течение 2 часов. температурный диапазон температуру воды отображает аналоговый термометр на корпусе термометр термометр на корпусе функция поддержания температуры функция поддержания темперауры шкала уровня воды

Защита автовыключение автоматическое выключение автооключение автоотключение при закипании автоотключение при отсутствии воды автоотключение при снятии с подставки, блокировка включения без воды блокировка крышки блокировка крышки / блокировка включения без воды выключение при снятии с базы защита от включения без воды защита от перегрева защита от перегрева и включения без воды защита от поражения электрическим током защита при закипании отключение при закипании отключение при отсутствии воды отключение при снятии отключение при снятии с подставки при включении чайника без воды при включении чайника без воды и при снятии с базы во время работы при включении чайника без воды и при снятии с базы во время работы.

Рисунок на корпусе нет

Тип нагревательного элемента скрытый

Покрытие нагревательного элемента керамика

нержавеющая сталь

Съемная крышка да

нет