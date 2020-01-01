Серия KT-671 KT-673 KT-675 Styline

Основной цвет голубой

Материал корпуса Пластик Стекло металл пластик силикон стекло

Подсветка да

есть

нет

Вращение на подставке да

есть

нет

Терморегулятор да

нет

Дополнительный цвет белый металлик прозрачный серебристый серый черный

Прочее автоматическое отключение при закипании звуковой сигнал индикатор уровня воды кнопка фиксации ручки можно использовать в домах со слабой проводкой отсек для хранения шнура отсек для шнура подсветка приятного голубого цвета силиконовые ножки для устойчивости фильтр в носике функция поддержания температуры (30 мин) яркий дизайн

Мощность, Вт 1000 1100 1785 1850-2200 2000 2150 2200 2400

Заварочный чайник нет

Дополнительные функции автоотключение жк дисплей индикация включения индикация работы индикация уровня воды отсек для хранения шнура поддержание температуры поддержание тепла температуру воды отображает аналоговый термометр на корпусе термометр на корпусе шкала уровня воды

Защита автоотключение при закипании блокировка включения без воды блокировка крышки блокировка крышки / блокировка включения без воды защита от включения без воды защита от перегрева защита от поражения электрическим током отключение при закипании отключение при отсутствии воды отключение при снятии отключение при снятии с подставки

Рисунок на корпусе нет

Тип нагревательного элемента закрытая спираль

скрытый

Покрытие нагревательного элемента нержавеющая сталь

Съемная крышка да

нет