Основной цвет красный

Материал корпуса металл пластик стекло

Подсветка да

есть

нет

Вращение на подставке да

есть

нет

Терморегулятор да

нет

Дополнительный цвет красный серебристый серый черный

Прочее английский контроллер strix индикатор уровня воды можно использовать в домах со слабой проводкой нейлоновый фильтр от накипи обеспечивающий надежность и долговечность. отсек для хранения шнура отсек для шнура система многоуровневой безопасности «safe work» страна изготовления Китай съемный фильтр от накипи термометр фильтр в носике фильтр от накипи шкала уровня воды

Мощность, Вт 1500 1785 1850-2200 2000 2100 2150 2200 2400

Заварочный чайник нет

Дополнительные функции автоматический и ручной выключатель. автоотключение автоотключение при закипании дисплей жк дисплей индикатор уровня воды индикация включения индикация работы поддержание тепла шкала уровня воды

Защита автоматическое отключение: без воды автоотключение при закипании блокировка включения без воды блокировка крышки блокировка крышки / блокировка включения без воды защита от включения без воды защита от перегрева защита от поражения электрическим током отключение при закипании отключение при отсутствии воды отключение при снятии отключение при снятии с подставки при включении чайника без воды и при снятии с базы во время работы при включении чайника без воды и при снятии с базы во время работы. при закипании при снятии

Рисунок на корпусе да

нет

Тип нагревательного элемента закрытая спираль

скрытый

Покрытие нагревательного элемента нержавеющая сталь

Съемная крышка да

нет