Основной цвет белый голубой серебро серый черный

Материал корпуса Пластик Стекло керамика металл пластик стекло

Подсветка да

нет

Вращение на подставке да

нет

Терморегулятор да

нет

Дополнительный цвет белый голубой зеленый нет прозрачный серебристый серый синий черный

Прочее индикатор уровня воды отсек для хранения шнура отсек для хранения шнура/ противоскользящее основание отсек для шнура полупрозрачная корпус чайника для удобного контроля уровня воды съемный шнур фильтр фильтр от накипи шкала уровня воды

Мощность, Вт 800 900 1000 1100 1600 1630 1800 1850 2200 2400

Заварочный чайник нет

Дополнительные функции ЖК-дисплей автоотключение град:40° - 100° защита от включения без воды звуковой сигнал при закипании индикатор заменны фильтра индикация включения индикация работы индикация уровня воды отключение при снятии с подставки отсек для хранения шнура температурный диапазон

Защита автоотключение при закипании блокировка включения без воды блокировка крышки блокировка крышки / блокировка включения без воды выключение при снятии с базы защита от включения без воды защита от перегрева отключение при снятии отключение при снятии с подставки открытой крышке отсутствие воды при включении чайника без воды

Рисунок на корпусе да

нет

Тип нагревательного элемента открытый

скрытый

скрытый нагревательный элемент

Покрытие нагревательного элемента нержавеющая сталь

Съемная крышка да

нет