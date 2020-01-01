Миксеры Василиса

Цвет бежевый белый белый/зеленый белый/серый голубой красный розовый

Тип планетарный миксер

ручной

стационарный

Мощность, Вт 125 200 300 350 600 1000 1500

Материал корпуса металл

пластик

Материал чаши металл

нержавеющая сталь

пластик

Вращение чаши есть

нет

Объем чаши, л 3 л

4,2

5

Число скоростей 5 6 7 8

Турборежим есть

нет

Импульсный режим есть

нет

Измельчитель нет

Количество насадок 2

3 шт

4

Насадки блендер венчик для взбивания крюк для теста крюки для теста крючки для замешивания теста насадка для взбивания насадка для замеса теста насадка для смешивания

Функции и особенности автоматический режим автоматическое отключение возможность подсоединения насадки-блендера высокая мощность кнопка отсоединения насадок крышка с загрузочным отверстием на чашу насадки для взбивания низкий уровень шума отдельная кнопка для отделения венчиков и крюков отсек для намотки кабеля перемешивания и для замеса теста плавная регулировка скорости вращения плавный старт планетарное вращение противоскользящие ножки таймер цифровой LCD дисплей чаша из нержавеющей стали