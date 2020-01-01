Вакуумное смешивание нет

Дисплей да

есть

нет

Дополнительный цвет зеленый серебро серый черный

Количество скоростей 2 3 5 6 10 12 40

Материал корпуса металл нержавеющая сталь/пластик пластик

Материал кувшина палстик пластик поликарбонат стекло тритан

Материал погружной части металл

пластик

Мощность, Вт 1000 1300 1500 2000

Насадки блендер венчик венчик для взбивания диск для терки и шинковки для колки льда измельчитель насадка для приготовления пюре насадка для пюре насадка миксер насадка-венчик насадка-диск для нарезки кубиками насадка-диск для шинковки-терки нож

Основной цвет белый металлик серебристый металлик серый сталь тёмно-бордовый черный

Работа от аккумулятора нет

Режимы скорости импульсный режим плавная регулировка скорости турборежим

Тип погружной

стационарный

Управление механическое

электронное

Функции и особенности автоблокировка блендера при снятой чаше антивибрационные прокладки взбивание гомогенизации, защита двигателя от перегерва защита от включения со снятой чашей защита от перегрева измельчение измельчение льда колка льда крышка с отверстием для ингредиентов и колпачком крышка чаши с отверстием для ингредиентов плавная регулировка скорости приготовление пюре противоскользящие ножки противоскользящие ножки с присосками режим очистки. смешивание

Длина сетевого шнура 0.75 м 0.8 м 0.9 1 1 м 1,2 1.05 м 1.10 м 1.15 м 1.5

Емкость кувшина, л 0,6 1,5 1.5 нет 2