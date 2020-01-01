Время автономной работы 40 50 60 80 90 100 120 167 180 240

Комплектация 1 (1/8) 3 мм 1 регулируемая насадка 2 (1/4) 6 мм 2 насадки с установкой длины (1-10 мм и 11-20 мм) 3 (3/8) 10 мм 3 двухсторонних гребня (3/6 4 гребня 4 насадки - 0 (1/16) 1,5 мм 9/12 и 15/18 мм) Кабель USB Масло Насадка Skin stretcher Насадка для гладкого скольжения Насадка-гребень Расческа Стандартныи? чехол Триммер Футляр для хранения и перевозки Щеточка для чистки Щёточка для чистки адаптер база для зарядки батарейка типа ААА батарея AAА гребень для бровей две направляющих (3 мм и 6 мм) документация дорожный чехол зарядное устройство зарядный шнур. зубная щетка колпачок для лезвия косметический пинцет масло масло. масло машинка для стрижки усов и бороды насадка насадка-бритва насадка-гребень / заряжающая подставка насадка-гребень 1-10 мм (для бороды) насадка-гребень 1-10 мм (для бороды) / чистящая щёточка / смазочное масло / чехол насадка-гребень 1.5 мм (для тела) / чистящая щёточка / смазочное масло / чехол насадка-гребень 11-20 мм (для волос) насадка-триммер 20 мм ножницы подставка подставка для зарядки расческа сетевой адаптер станок для бритья Gilette съемная насадка триммер триммер для бороды и усов триммер для носа и ушей узкий триммер чехол широкий триммер щеточка для очистки щеточка для чистки щипцы для ногтей щётка для чистки ножа

Максимальная длина стрижки 0,6 5 6 7 8 10 12 13 18 20 21 24

Материал лезвий керамика керамика/титан нержавеющая сталь никель сталь титан углеродистая сталь

Минимальная длина стрижки 0,4 0,5 0,7 1 1,5 2 3

Назначение Для бороды и усов Для бровей Для носа и ушей Сухое и влажное бритье, для бороды для бороды для волос и бороды для стрижки бороды и усов для стрижки в носу и ушах для стрижки волос для стрижки волос в носу и ушах для стрижки волос на теле для стрижки головы триммер

Насадки 1 1 (1/8) 3 мм 1 (насадка-гребень) 1 насадка 2 (1/4) 6 мм 2 насадки 2 насадки (3 и 6 мм) 2 насадки с установкой длины (1-10 мм и 11-20 мм) 6 10 14 17 21 24 мм) 3 (3/8) 10 мм 3 двухсторонних гребня (3/6 3 мм 3 насадки 3 насадки для стрижки бороды 3 насадки(триммер 3 насадки: 1 мм 4 насадки - 0 (1/16) 1,5 мм 4 насадки-гребня 1/3/5/7 5 мм. 6 насадок 7 насадок, 9/12 и 15/18 мм) Гребень для бровей 6 мм Гребни длинной 1 мм. и 2 мм. Насадка для носа и ушей Насадка-гребень для длинных волос - 13-21 мм. с шагом в 2 мм. Насадка-гребень для коротких волос - 3-11 мм. с шагом в 2 мм. Триммер для носа и ушей бритва) головка для детейлинга детайлер для бровей насадка для бровей насадка для лучшего скольжения насадка для разглаживания кожи насадка-бритва насадка-гребень насадка-гребень 1-10 мм (для бороды) насадка-гребень 1.5 мм (для тела) насадка-гребень 11-20 мм (для волос) роторная головка для тримминга в носу и ушах семипозиционная регулируемая насадка от 2 до 24 мм (2 станок для бритья Gilette триммер для носа и ушей узкий триммер широкий триммер

Питание от аккумулятора от батареек от бвтареек сеть/аккумулятор

Тип элементов питания Li-Ion Ni-MH АА ААА Литий-ионный аккумулятор