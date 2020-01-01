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Эффект от использования активизирует обменные процессы активизирующий антивозрастной антицеллюлитный витаминизирующий восстанавливает упругость и эластичность восстанавливает упругость и эластичность кожи восстанавливающий восстановление выводит токсины и избыточную жидкость выравнивание выравнивающий гладкость дренажный жиросжигающий избавление от лишнего веса избавление от целлюлита корекция целлюлита корректирующий коррекция фигуры коррекция целлюлита лимфодренажный лифтинговый массажный моделирование фигуры моделирующий обеспечивают антиоксидантное действие обладает подтягивающим и тонизирующим действием омолаживающий освежающий осветляющий отбеливание охлаждающий очищающий питающий повышает тонус и упругость кожи повышение упругости подтягивает и разглаживает кожу подтягивающий позволяет значительно уменьшить проявления целлюлита противовоспалительный разглаживающий разогревающий расслабляющий расщепление жировой ткани регенерирующий регулирующий релаксирующий смягчающий согревающий способствует профилактике образования растяжек способствует расщеплению жиров способствует расщеплению жировых отложений способствует уменьшению жировых отложений стимулирует процессы регенерации стимулирующий тонизирующий увлажняют кожу увлажняющий удаляет лишнюю жидкость укрепляющий улучшение цвета уменьшение жировых отложений усиливает микроциркуляцию ускоряет выведение токсинов ускоряет обменные процессы ускоряет обменные процессы в жировой ткани успокаивающий эластичность

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Страна бренда Италия Россия США Франция Швейцария Южная Африка Южная Корея

Объем, мл 50 75 100 мл 60 мл 100 120 г 125 150 150 мл 200 200 мл 250 250 мл 300 1000 мл 300 мл 500 500 г 550 550 мл

Не содержит без ароматизаторов без консервантов без красителей без никеля без парабенов без полиэтиленгликоля без спирта