Портативная акустика JBL

20 - 20000 20-20000 40-18000 40-20000 40-22000 45 - 22000 Гц 45-20000 от 100 до 20000 от 120 до 20000 от 130 до 13000 от 130 до 20000 от 20 до 20000 от 40 до 20000 от 80 до 12000 от 80 до 13000 от 80 до 15000 45 55 60 100 - 20000 100 – 20 000Гц 100 – 22 000Гц 100-10000 100-16000 100-18000 100-20000 100-22000 100Гц-16КГц 120 - 20000 120-20000 120Гц-20КГц 130 - 13000 130 - 20000 130-20000 140-16000 150 - 18000 150 - 20000 150-18000 150-20000 160-20000 175 - 20000 180-20000 190 - 20000 190-20000 200-15000 200-18000 230-18000 280-16000 280Гц-16КГц 47-20000 50 - 20000 50 - 20000 Гц 50-20000 55-20000 60 - 20000 60 – 22 000 Гц 60-18000 60-20000 65-20000 65-20000 Гц 70 - 20000 70-20000 75-15000 80 - 18000 80 - 20000 80-18000 80-20000 90 - 20000 90-18000 90-20000