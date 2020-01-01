1,2 1,2 В 1,25 1,25 В 1,3 1,35 1,35 В 1,4 1,5 1,5 В 1.2 1.2 В 1.35 1.35 В 1.45 В 1.5 1.5 В 1.65 В 1.8 В 2.6 В