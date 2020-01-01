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Socket

нет

Вес, кг

Высота, см

Длина, см

Количество слотов M.2

нет

Максимальный объем памяти

Наличие интерфейсов

1 COM-порт

1 x USB 3.2 Gen1 Type C

1 аудио разъем на передней панели

1 аудио разъем на передней панели,

1 разъем S/PDIF Out

1 разъем USB

1 разъем для подключения датчика вскрытия корпуса

1 разъем для подключения жидкостной системы охлаждения ЦП

1 разъём для подключения LPT-порта на выносной планке

1 разъём для подключения диагностического оборудования

1 разъём для подключения системного вентилятора

10 Gigabit Ethernet (10000 Мбит/с)

10 USB

10 USB 3.0 (6 на задней панели)

10 USB 3.1 (6 на задней панели)

11 USB

12 USB

12 USB (6 на задней панели)

12 USB 3.1 (10 на задней панели)

13 USB

13 USB (8 на задней панели)

14 USB

15 USB

15 USB 3.1 (10 на задней панели)

16 USB

17 USB

19 USB

1x 10/100/1000 Мбит/с Ethernet

1x USB 3.2 Type-C

1xCOM

2 USB 3.1

2 x DisplayPort

2 x PS/2

2 x RJ-45

2 x USB 2.0

2 x USB 3.1

2 x USB 3.2 Gen1

2 x USB 3.2 Gen2

2 разъема M.2 Socket 3

2 разъема SATA 3 Гбит/с

2 разъема для вентилятора Системы/Водяной помпы

2 разъема для подключения LED-линеек с адрессацией

2 разъема для подключения RGB LED-линеек

2.5 Gigabit Ethernet (10/100/2500 Мбит/с)

2.5 Gigabit Ethernet (100/1000/2500 Мбит/с)

24-контактный ATX-разъем

2x USB 2.0

2x USB 3.0

2x USB 3.1

2xCOM

2xEthernet

3 x USB 3.2 Gen1

3 x USB 3.2 Gen2

4 USB

4 USB 3.0 (2 на задней панели)

4 USB 3.1 (1 на задней панели)

4 USB 3.1 (2 на задней панели)

4 USB 3.1 (4 на задней панели)

4 x USB 2.0

4 x USB 3.1

4 x USB 3.2 Gen1

4 x USB 3.2 Gen1. USB 3.2 Gen2

4 разъема для подключения системных вентиляторов

4-контактный ATX 12V разъем питания

4-контактный разъем ATX 12 В

4x USB 3.0

4x USB 3.2

4xEthernet

5 USB

5 USB 3.0 (3 на задней панели)

5 USB 3.1 (2 на задней панели)

5 USB 3.1 (3 на задней панели)

5 x USB 3.1

5 x USB 3.2 Gen1

6 USB

6 USB 3.0 (4 на задней панели)

6 USB 3.1 (4 на задней панели)

6 x USB 3.2 Gen1

6 разъемов SATA 6 Гбит/с

7 USB

7 USB 3.1 (4 на задней панели)

7 USB 3.1 (5 на задней панели)

7 x USB 3.1

8 USB

8 USB 3.1 (4 на задней панели)

8 USB 3.1 (6 на задней панели)

8 x USB 3.2 Gen1

8-контактный разъем питания ATX 12 В

Bluetooth

COM (serial

COM port — 2шт (1 на задней панели + 1 внутренний)

D-SUB

D-Sub

DB9 RS232)

DB9 RS232) 2 шт.

DOMх1 шт

DVI

DisplayPort

Ethernet

Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)

Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)

HDMI

LPT

PS/2

PS/2 (клавиатура)

PS/2 (мышь)

RJ-45

RJ-45 - 3шт (GLAN - 2шт + 1шт Dedicated IPMI LAN port)

RJ-45,Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)

S/PDIF (оптический)

USB 2.0

USB 2.0 (общее) 6 шт

USB 2.0 (общее)х5 шт

USB 2.0 Type-C (аудио)

USB 2.0 — 6шт (2 на задней панели + 4 внутренних)

USB 3.0 (3.1 Gen1) (общее) 5 шт

USB 3.0 (3.1 Gen1) (общее) 6 шт

USB 3.0 (3.1 Gen1) (общее) 7 шт

USB 3.0 (3.1 Gen1) (общее)х4 шт

USB 3.0 type A

USB 3.0 — 5шт (2 на задней панели + 3 внутренних)

USB 3.1

USB 3.1 (3.1 Gen2) (общее) 2 шт

USB 3.1 Type-C

USB 3.2 Gen2

USB 3.2 Gen2 Type-C

USB 3.2 Gen2x2 Type-C

VGA

Wi-Fi

microSD

Группа разъемов фронтальной панели

Перемычка для возврата настроек CMOS в состояние <По умолчанию>

Разъем для вентилятора ЦП

выход S/PDIF

из них 1 USB 3.0 (1 на задней панели)

из них 2 USB 3.0 (2 на задней панели)

из них 4 USB 3.0 (2 на задней панели)