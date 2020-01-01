Культиваторы 5 л.с.

Объём топливного двигателя 149 куб. см

Глубина вспахивания до 15 см до 16 см до 20 см до 23 см до 25 см до 26 см до 30 см до 35 см

Глубина культивирования до 15 см до 16 см до 20 см до 23 см до 25 см до 26 см до 30 см до 35 см

Задний ход есть

нет

Количество фрез в комплекте 2 4 6 8

Максимальная ширина обработки 23 см 30 см 40 см 45 см 55 см 60 см 85 см 90 см 95 см

Минимальная ширина обработки 23 см 30 см 40 см 45 см 55 см 58.5 см 60 см 90 см 95 см

Мощность топливного двигателя 1.8 л. с. 2.5 л. с. 3.5 л. с. 4.7 л. с. 4.8 л. с. 5 л. с. 5.5 л. с. 6.4 л. с. 6.5 л. с.

Мощность электрического двигателя 1200 Вт

2000Вт

Объем топливного двигателя 163 куб. см 169 куб. см 196 куб. см 212 куб. см 25.4 куб. см 52 куб. см 87 куб. см

Тип двигателя бензиновый

электрический

Тип коробки передач механическая

нет

Тип редуктора цепной

червячный

Электростартер да

нет