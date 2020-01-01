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Фронтальная камера, МПФункция беспроводной зарядки
Емкость аккумулятораОперационная система
Поддержка 4G LTE
Сканер отпечатка пальца

Смартфоны 32 Гб

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  • Смартфоны 32 Гб в ассортименте - 13 товаров в наличии;
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Смартфоны 32 Гб - доставка по всей России в любой город осуществляется также транспортными компаниями.

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