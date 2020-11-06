Виниловая пластинка ZZ TOP, Deguello (Remastered) (0081227979409)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|81227979409
|Исполнитель
|Zz Top
|Альбом (сингл)
|DEGUELLO
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|14.01.2011
|Ремастированное издание
|Remastered
|A1
|I Thank You
|A2
|She Loves My Automobile
|A3
|I'm Bad, I'm Nationwide
|A4
|A Fool For Your Stockings
|A5
|Manic Mechanic
|B1
|Dust My Broom
|B2
|Lowdown In The Street
|B3
|Hi Fi Mama
|B4
|Cheap Sunglasses
|B5
|Esther Be The One
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