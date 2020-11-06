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Виниловая пластинка ZZ TOP, Deguello (Remastered) (0081227979409)

Артикул: 99654
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Виниловая пластинка ZZ TOP, Deguello (Remastered)
1 570 руб. 
2 060 руб. 
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Артикул: 99654
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция ZZ TOP
filter_noneТовар входит в коллекцию ZZ TOP
БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode81227979409
ИсполнительZz Top
Альбом (сингл)DEGUELLO
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблWarner Music
Дата релиза14.01.2011
Ремастированное изданиеRemastered

Track List

A1I Thank You
A2She Loves My Automobile
A3I'm Bad, I'm Nationwide
A4A Fool For Your Stockings
A5Manic Mechanic
B1Dust My Broom
B2Lowdown In The Street
B3Hi Fi Mama
B4Cheap Sunglasses
B5Esther Be The One


Теги товара: ZZ Top.


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка ZZ TOP, Deguello (Remastered) (0081227979409) – стоимость товара 1570 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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