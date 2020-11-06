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Виниловая пластинка Young, Neil / Promise Of The Real, Earth (0093624920663)

Артикул: 99646
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Виниловая Пластинка Young, Neil / Promise Of The Real Earth
1 880 руб. 
2 470 руб. 
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+ 51 КэтКоинов
Артикул: 99646
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция YOUNG, NEIL / PROMISE OF THE REAL
filter_noneТовар входит в коллекцию YOUNG, NEIL / PROMISE OF THE REAL
БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode93624920663
ИсполнительYOUNG, NEIL / PROMISE OF THE REAL
Альбом (сингл)EARTH
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Упаковка изданияGatefold
ЛэйблWarner Music
Дата релиза12.08.2016

Track List

A1Mother Earth5:41
A2Seed Justice3:58
A3My Country Home6:01
B1The Monsanto Years8:24
B2Western Hero4:01
B3Vampire Blues5:55
C1Hippie Dream5:55
C2After The Gold Rush4:10
C3Human Highway4:06
D1Big Box9:09
D2People Want To Hear About Love5:21
D3Wolf Moon6:28
E1Love And Only Love Part 115:26
F1Love And Only Love Part 211:35


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Виниловая пластинка Young, Neil / Promise Of The Real, Earth (0093624920663) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1880 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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