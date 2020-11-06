Виниловая пластинка Young, Neil / Promise Of The Real, Earth (0093624920663)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|93624920663
|Исполнитель
|YOUNG, NEIL / PROMISE OF THE REAL
|Альбом (сингл)
|EARTH
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Упаковка издания
|Gatefold
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|12.08.2016
|A1
|Mother Earth
|5:41
|A2
|Seed Justice
|3:58
|A3
|My Country Home
|6:01
|B1
|The Monsanto Years
|8:24
|B2
|Western Hero
|4:01
|B3
|Vampire Blues
|5:55
|C1
|Hippie Dream
|5:55
|C2
|After The Gold Rush
|4:10
|C3
|Human Highway
|4:06
|D1
|Big Box
|9:09
|D2
|People Want To Hear About Love
|5:21
|D3
|Wolf Moon
|6:28
|E1
|Love And Only Love Part 1
|15:26
|F1
|Love And Only Love Part 2
|11:35
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